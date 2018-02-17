T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – Sanal para birimleri sayısı 1,541'e yükseldi

İstanbul, 16 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri piyasa hacmi 500 milyar dolara yaklaşırken, sanal para birimlerinin sayısı artıyor

17 Şubat 2018 02:32

İstanbul, 16 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri piyasa hacmi 500 milyar dolara yaklaşırken, sanal para birimlerinin sayısı artıyor.
Kripto para birimlerindeki tepki alımlarıyla piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolar artarak 479.6 milyar dolara yükselirken, sanal para birimleri sayısı son 24 saatte 11 adet artarak 1,541’e çıktı.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.75 düşerek 10 bin dolardan işlem gördü. 169.6 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 35.4’ünü oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para birimlerindeki dalgalanmalar sürerken, ccn.com’da yer alan habere göre New York Menkul Kıymetler Borsası Bitcoin strateji uzmanı Tom Lee, Bitcoin’in Temmuz ayında şimdiye kadarki en yüksek fiyattan işlem göreceğini söyledi. Lee, “Bitcoin’de gözlemlenen yüzde 70’lik düşüş gerçekten çok ciddi fakat en yüksek hacimli sanal para biriminin direnci göz önüne alındığında Bitcoin fiyatının tekrar artacağını gözlemleyebiliriz” dedi.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 0.63, Bitcoin Cash yüzde 7.68 ve Litecoin yüzde 4.82 artarken, Ripple yüzde 1.40 düştü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKriptoBitcoinNew York Menkul Kıymetler Borsası BitcoinTom Lee Bitcoinin TemmuzLeeEthereumBitcoin CashLitecoinRipple

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24