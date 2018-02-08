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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yüzde  6.36 düştü

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki sert düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi yüzde 6

08 Şubat 2018 12:40

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki sert düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi yüzde 6.36 daraldı.
Sanal para birimleri adedi son 24 saatte dört adet artarak 1,510’a yükselirken, piyasalardaki hareketlenmelerin ardından piyasa hacmi düne göre 24 milyar dolara denk gelen yüzde 6.36’lık bir düşüşle 377.9 milyar dolara geriledi.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 7.70 artarak 8.02 bin dolardan işlem gördü. En yüksek hacimli ilk beş para biriminden en az yükselen ise yüzde 2.13’le Cardano oldu.
Bitcoin 135.2 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 35.7’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 26.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 7.54, Bitcoin Cash yüzde 8.16, Ripple yüzde 3.04 ve Cardano yüzde 2.13 arttı.

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