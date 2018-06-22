KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 270 milyar dolara geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Haziran (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 270 milyar dolara geriledi.

Toplam 1,604 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.22’lik bir düşüşle 6,393 dolara gerilerken, 109 milyar 382 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 40.5’ini oluşturmaya devam ediyor.

Son 24 saatte gerileyen en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yüzde 9.74 ile en çok EOS düşerken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 97’si geriledi.

Piyasadaki genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 11 milyar dolara denk gelen yüzde 4.0’lık bir düşüşle 270 milyar 197 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 369 milyon dolara gerilerken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.22

- Ethereum yüzde 8.08

- Ripple yüzde 4.39

- Bitcoin Cash yüzde 7.19

- EOS yüzde 9.74

- Litecoin yüzde 7.39

- Stellar yüzde 6.57

- Cardano yüzde 7.43

- IOTA yüzde 5.89

- TRON yüzde 5.61 düştü.