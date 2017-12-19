KRİPTOPARA – Kripto para piyasası yarım günde yüzde 3.3 düştü

İstanbul, 19 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para piyasası New York, Chicago ve Londra borsalarında faaliyet gösteren dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group tarafından sanal para birimi Bitcoin\'in vadeli kontratlarını işleme sunulmasının etkisiyle düne göre gösterdiği yüzde sekiz büyüme sonrası yarım günde yüzde 3.3 düştü.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, saat 17:30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 4.28 düşüşle 18 bin dolara geriledi.

Bitcoin 303 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,369 adet kriptoparanın oluşturduğu 614 milyar dolarlık piyasanın yüzde 49.3\'ünü oluşturuyor.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 4.28 düşerken, Ethereum yüzde 15.72, Ripple yüzde 9.22 ve Litecoin yüzde 9.10, Bitcoin Cash ise yüzde 15.12 yükseldi.