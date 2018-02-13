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Ekonomi

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli sanal para birimleri yükseldi

İstanbul, 12 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken en yüksek hacimli beş sanal para birimi yükseldi

13 Şubat 2018 00:32

İstanbul, 12 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken en yüksek hacimli beş sanal para birimi yükseldi.
Toplam 1,526 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasada en yüksek hacimli ilk beş sanal para birimi artarken, piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.42 artarak 425.6 milyar dolara çıktı.
147.4 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.88 artışla 8,742 bin dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 34.6’sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17.3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 3.22, Ripple yüzde 4.31, Bitcoin Cash yüzde 0.57 ve Cardano yüzde 0.42 yükseldi.

 

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