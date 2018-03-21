T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – En yüksek hacimli 100 paranın 96'sı arttı

İstanbul, 21 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının da etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminin 96'sının değeri arttı

21 Mart 2018 20:51

İstanbul, 21 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının da etkisiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminin 96\'sının değeri arttı.
Toplam 1,569 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.30 artarak 9 bin 106 dolardan işlem gördü. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasında son 24 saatte en çok yükselen birim yüzde 16.36’lık artışla Cardano olurken, Bitcoin 154 milyar 195 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 43.7’sini oluşturdu.
Piyasa hacmi 353.1 milyar dolara ulaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16.8 milyar dolar oldu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;;
- Bitcoin yüzde 6.30,
- Ethereum yüzde 7.41,
- Ripple yüzde 1.82,
- Bitcoin Cash yüzde 4.88,
- Litecoin yüzde 8.38,
- Cardano yüzde 12.60,
- NEO yüzde 9.42,
- Stellar yüzde 6.27,
- EOS yüzde 6.73,
- IOTA yüzde 0.20 arttı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAKriptoToplamBitcoinPiyasanınCardanoPiyasaEnEthereumRippleBitcoin CashLitecoinNEOStellarEOSIOTA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24