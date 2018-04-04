KRİPTOPARA – En büyük 10 sanal parada düşüş sürüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri borsaları adedi 10 bini aşarken, piyasadaki artış seyri öğle saatlerinde düşüşe dönmesiyle en büyük hacimli 100 birimin 84’ü değer kaybetti.

Piyasada işlem gören 1600 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.56’lık düşüşle 7,132 dolara gerilerken piyasa hacmi 120.9 milyar dolara daraldı ve piyasanın yüzde 45.3’ünü oluşturdu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12.7 milyar dolar olurken, piyasa hacmi 266.9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasındaki en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.56,

- Ethereum yüzde 3.92,

- Ripple yüzde 4.48,

- Bitcoin Cash yüzde 4.68,

- Litecoin yüzde 1.24,

- EOS yüzde 3.22,

- Cardano yüzde 0.76,

- Stellar yüzde 5.49,

- NEO yüzde 5.20,

- IOTA yüzde 4.84 düştü.