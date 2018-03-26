KRİPTOPARA – Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.38 geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki genel düşüş eğilimi devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.38’lik bir düşüşle 8 bin 500 doların altındaki seyrini sürdürüyor.

Toplam 1,587 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.38’lik bir düşüşle 8 bin 351 dolara geriledi ve 141 milyar 481 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.2’sini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel düşüş eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre dokuz milyar dolara denk gelen yüzde 2.8’lik bir düşüşle 319 milyar 896 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler,

- Bitcoin yüzde 2.38

- Ethereum yüzde 2.18

- Ripple yüzde 4.15

- Bitcoin Cash yüzde 2.85

- Litecoin yüzde 1.45

- EOS yüzde 6.95

- Cardano yüzde 8.67

- Stellar yüzde 0.96

- NEO yüzde 8.42

- IOTA yüzde 2.94 düştü.