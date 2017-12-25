KRİPTOPARA – Bitcoin düne göre yüzde 3.13 yükseldi

İstanbul, 25 Aralık (DHA) – İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi olan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarının ardından düne göre yüzde 3.13 artarak 13 bin 850 dolardan işlem görüyor.

Kripto para birimleri piyasası hacmi ise sabah saatlerine göre altı milyar dolar düşüşle 540 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bitcoin 232 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,380 adet kripto paranın oluşturduğu 540 milyar dolarlık piyasanın yüzde 43\'ünü oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 25 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 3.13, Litecoin yüzde 1.90, Bitcoin Cash yüzde 6.16, Ripple yüzde 4.33 ve Ethereum yüzde 13.20 yükseldi.