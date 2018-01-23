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Ekonomi

KRİPTOPARA - Sanal para birimlerinde düşüş eğilimi sürüyor

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerinin etkisiyle sanal para birimlerindeki düşüş eğilimi sürüyor

23 Ocak 2018 13:16

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerinin etkisiyle sanal para birimlerindeki düşüş eğilimi sürüyor.
Kripto para birimlerinden genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi, düne göre yüzde 2.76 düşerek 506 milyar 830 milyon dolara geriledi. Toplam 1476 adet sanal paranın oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, yüzde 10.68 düştü ve 10 bin 477 dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 34.8\'ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 32 milyar 146 milyon dolar olarak hesaplandı.
Piyasadaki  en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 10.20, Ripple yüzde 9.52, Bitcoin Cash yüzde 12.10 ve Cardano yüzde 10.80 düştü.

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