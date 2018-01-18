KRİPTOPARA - Ripple'da yükseliş yüzde 44'ü aştı

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Kripto para piyasasında dün yaşanan sert düşüşün ardından sanal para birimleri tekrar yükseldi.

Toplam 1448 kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasının en büyük ilk beş birimi artarken, en büyük üçüncü kripto para biriminin dolar kuru Ripple yüzde 44.17 arttı. Kripto para piyasasındaki genel yükselişin etkisiyle piyasa hacmi yarım günde 20 milyar dolar artarak 572 milyar 211 milyon dolar olarak hesaplanırken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 12.85 yükselerek 11 bin 646 dolardan işlem gördü.

Bitcoin ayrıca, kripto para piyasasının yüzde 34.2\'sini oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 60 milyar 725 milyon dolar olarak hesaplandı.

Piyasada Bitcoin ve Ripple\'ın ardından gelen en büyük üç kripto para birimlerindeki artış yönündeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 15.40, Bitcoin Cash yüzde 12.12 ve Cardano yüzde 27.91.