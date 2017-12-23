KRİPTOPARA - Goldman Sachs'ın işlem kararıyla kripto paraların yönü yukarıya döndü

İstanbul, 23 Aralık (DHA) - Wall Street Bankası Goldman Sachs’ın kripto para işlem masası kuracağını duyurmasının ardından, hafta ortasından bu yana inişte olan kripto para birimlerinin yönü yeniden yukarıya döndü.

Fiyatların yükselmesiyle, internet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi de fiyat artışlarına bağlı olarak genişlemeye başladı.

Goldman Sachs’ın kripto para işlem masası kuracağını duyurmasının etkisiyle, 11 bin dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin’in fiyatı yeniden 14 bin dolar düzeyinin üzerine yükseldi.

Piyasanın sürükleyicisi Bitcoin’deki başta olmak üzere genel fiyat artışlarına bağlı olarak, kripto para piyasasının toplam hacmi düne göre 76 milyar dolar artarak 547 milyar dolara çıktı.

Kripto para piyasasının belirleyicisi, geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarının ardından düne göre artış göstererek 14 bin 405 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 240 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,377 adet kripto paranın oluşturduğu 547 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44.1\'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 46.7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 6.25, Litecoin yüzde 12.09, Ethereum yüzde 6.54, Bitcoin Cash yüzde 18.61 ve Ripple yüzde 5.26 yükseldi.