KRİPTOPARA  - En büyüklerden Cardano yüzde 11.93 arttı

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen \"düzenleme\" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası sıralamasında beşinci sırada yer alan Cardano, son 24 saatte yüzde 11.93 artarak 0.80 dolara yükseldi.

Cardano\'nun da artışıyla 1414 kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası toplam piyasa değeri sabah saatlerine göre 13 milyar dolar yükselerek 714 milyar dolara çıktı.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise yüzde 0.12 artarak 14 bin dolardan işlem gördü. Bitcoin 714 milyar dolarlık piyasanın yüzde 32.9\'unu oluştururken, piyasa genelindeki son 24 saatlik işlem hacmi 42 milyar 458 dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 0.12, Ripple yüzde 7.38, Cardano yüzde 11.93, Ethereum yüzde 4.44 artarken Bitcoin Cash yüzde 1.30 düştü.