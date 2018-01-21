KRİPTOPARA - En büyük ilk beş kripto para birimi yeniden düştü

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerinin etkisiyle sanal para birimlerinde yeniden düşüş gözlemlendi.

Toplam 1469 sanal paranın oluşturduğu kripto para piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.4 düşerek 580 milyar 863 milyon dolara gerilerken, kripto para piyasasının en büyük ilk beş biriminde de düşüş yaşandı.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin düne göre yüzde 5.17 düşerek 12 bin dolardan işlem gördü. Bitcoin kripto para piyasasının yüzde 34.9\'unu oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 32 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasadaki en büyük dört kripto para birimlerindeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 3.74, Ripple yüzde 10.16, Bitcoin Cash yüzde 3.62 ve Cardano yüzde 9.09 düştü