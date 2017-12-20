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Ekonomi

KRİPTOPARA - Bitcoin Cash düne göre yüzde 63.49 yükseldi

İstanbul, 19 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası düne göre yüzde 1

20 Aralık 2017 12:35

İstanbul, 19 Aralık (DHA) - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası düne göre yüzde 1.95 düşüş yaşadı.
Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, saat 09:30 itibarıyla son 24 saatte yüzde 13.44 düşüşle 16 bin dolara geriledi.
Bitcoin 276 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,369 adet kriptoparanın oluşturduğu 602 milyar dolarlık piyasanın yüzde 45.8\'ini oluşturuyor. 
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 13.44, Ethereum yüzde 7.20, Ripple yüzde 11.67 ve Litecoin yüzde 10.94 düşerken, üçüncü sıradaki Bitcoin Cash ise yüzde 63.49 yükseldi.
Bitcoin Cash son 12 saatte yüzde 48 yükselirken, 13 milyon kullanıcıya sahip piyasanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, platformunda son 12 saatte yüzde 48 artış gösteren Bitcoin Cash\'in alım ve satımının başlayacağını duyurdu.

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