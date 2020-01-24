Kripto paraya en çok yatırım Türkiye'den

Türkiye'nin kripto paraya en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğu ortaya çıktı.

Kripto para alım satım platformu Genel Müdürü Onur Altan Tan, araştırmalara göre dünyada 2 binden fazla kripto para borsası bulunduğunu ve Bitcoin cüzdanları arasında günde 300 binden fazla transfer gerçekleştiğini söyledi.



Tan, "Türkiye ise dünyadaki ülkeler arasında kripto paralara en çok yatırım yapan ülkeler arasında. Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının sayısının 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Dünya üzerinde en çok kripto para tutan kesimin de yüzde 20 ile yine Türkler olduğu öngörülüyor" dedi.

Milliyet'in haberine göre; Türkiye'de kripto para sektörünün hacminin 2019'da günlük 200 milyon dolara yaklaştığını dile getiren Tan, "Türkiye'de faaliyet gösteren 20'ye yakın yerli platform var. Çok sayıda Türk kullanıcı da dünyadaki diğer borsaları kullanıyor. Türk kullanıcıların yarattığı günlük hacmin 500-700 milyon doları aştığını tahmin ediyoruz" diye konuştu.