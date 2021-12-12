Kripto paralarda IMF ve ABD etkisi; Bitcoin 50 bin dolar sınırına takıldı

Kripto paralar, art arda değer kayıpları sonrası toparlanmaya çalışsa da Bitcoin 50 bin dolar sınırına sıkıştı. Kripto para borsasının en büyük para birimi olan Bitcoin 42 bin dolara kadar geri çekilmesinin ardından 48-50 bin dolar bandından fiyatlanıyor.

Saat 15.20 itibariyle Bitcoin 49 bin 480 dolardan işlem görürken, ethereum 4 bin 50 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bitcoin bu sene 69 bin dolarla tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

Alt coinlerde ise litecoin 157 dolardan, ripple 0,82 dolardan, ADA 1,35 dolardan ve SOL 170 dolarda işlem görüyor.

IMF ve ABD etkisi

Öte yandan kripto paralardaki söz konusu durgunlukta IMF ve ABD kanadından gelen sert düzenleme açıklamaları etkili oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, bu haftanın sonunda Amerika Birleşik Devletleri Yolsuzlukla Mücadele Stratejisini açıkladı. Bu belgede kripto paralara da geniş ayrıldı. Belgede yasal olmayan aktörleri sorumlu tutmakla ilgili olan üçüncü sütun, kripto para birimlerini hedefledi.

Belgede, kripto borsaları ile ‘mixing ve tumbling hizmetleri (transferler sırasında gizliliği korumak için işlemleri başka işlemlerle karıştırarak yeni girdi ve çıktılar oluşturan servis) ve kara para aklama aktörleri tarafından işlenen suçların inceleneceği bilgisi’ yer aldı. Ayrıca Küba, Venezuela, Kuzey Kore gibi ülkelerin ABD yaptırımlarını delmek için kripto paraları kullandığı iddiası nedeniyle de kripto teknolojisi ABD’nin hedefinde.

ABD’den gelen bu sinyaller, kısa süre içerisinde sert düzenleyici hamlelerin gelebileceği şeklinde yorumlandı. Biden tarafından kabul edilen son altyapı paketi de komisyoncuların vergilendirilmesi gibi çeşitli düzenlemeler içeriyordu.

"Politika yapıcılar riskleri izlemekte zorlanıyor"

Geçtiğimiz günlerde IMF de benzer düzenleme senaryoları üzerine bir rapor yayımladı.

Tobias Adrian, Dong He ve Aditya Narain imzasıyla IMF blogunda yayımlanan “Küresel Kripto Düzenlemesi Kapsamlı, Tutarlı ve Koordineli Olmalıdır” başlıklı yazıda, “Kripto varlıkları ve ilgili ürün ve hizmetler son yıllarda hızla büyüdü. Ayrıca, düzenlenmiş finansal sistemle bağlantılar artıyor. Politika yapıcılar, birçok faaliyetin düzenlenmemiş olduğu bu gelişen sektörden kaynaklanan riskleri izlemekte zorlanıyor. Aslında, bu finansal istikrar risklerinin bazı ülkelerde yakında sistemik hale gelebileceğini düşünüyoruz” denildi.

Ayrıca yazıda, kripto varlıkların finansal sistemler için çeşitli riskler doğurduğu belirtildi. Yazıda, “Kritik faaliyet sunan varlık hizmet sağlayıcıları lisanslı veya yetkilendirilmiş olmalıdır. Lisanslama ve yetkilendirme kriterleri açıkça ifade edilmeli, sorumlu makamlar açıkça belirlenmeli ve bunlar arasındaki koordinasyon mekanizmaları iyi tanımlanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.