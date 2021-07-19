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Ekonomi

Kripto para yasası ekimde Meclis'te; SPK, BDDK ve MASAK denetimi getiriliyor; Bakan Yardımcısı Gül: Biraz sıkı bir düzenleme olacak

19 Temmuz 2021 13:12

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, yatırımcının korunması, kara paranın önlenmesi, kripto para alım satımında denetimi güçlendirecek yasa çalışmasının tamamlandığını, Ekim’de Meclis’e sunulacağını açıkladı.

Sabah’ın haberine göre Gül, Batı Avrupa, Amerika benzeri bir düzenleme olacağını belirterek, “Biz serbest kambiyo, kur rejimi olan bir ülke olduğumuz için biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz” dedi. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirti tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak ve şirketlerde de sermaye şartı aranacak.

SPK gözetimi, MASAK ve BDDK denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan yasa çalışmasında kripto varlık çeşitleri tanımlandı, ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı belirlendi. Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.

Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek. Aracı kurum sahiplerinde belirli kriterler aranacak, güvenlik soruşturmaları, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar devreye girecek. Denetim yetkisi Mali Suçları Araştırma Kurulu’na verilirken, BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.

Kripto paradenetimyasaŞakir Ercan Gül
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