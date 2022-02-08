Kripto para madenciliğinde dünya ikincisi Kazakistan'dan kripto para kararı

Kazakistan kripto para madenciliğine yönelik alınan vergiyi yükseltebileceklerini bildirdi. Bitcoin üretiminde dünyanın ikinci sırasında olan ülkenin önünde ise ABD yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, kripto para gelirinden yüzde 30 oranında vergi alınacağını aktarmıştı. Bu açıklamanın ardından Kazakistan'dan da vergi kararı geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, son yaptığı açıklamada dijital madenciliğin gelişimine değindi. Tokayev, kripto para üretiminin sosyoekonomik duruma etkisinin minimum düzeyde olduğuna işaret ederek, "Kitlesel istihdam oluşturmuyor. Aynı zamanda söz konusu sektör birkaç bölgenin elektrik tüketimi kadar enerji sarf ediyor. Mevcut kilovat başına uygulanan tarife çok düşük." dedi.

"'Beyaz' madenciliğe karşı değiliz"

Bunun için kripto madenciliğine vergiyi yükselteceklerini söyleyen ve hükümete gerekli görevleri yerine getirme talimatı veren Tokayev, "Devlet olarak 'beyaz' madenciliğe karşı değiliz. Sadece bu sektörde faaliyet göstermek isteyenlerin ruhsat sahibi olmaları, gelir beyan etmeleri ve vergi ödemeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan, geçen yıl Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer almıştı.