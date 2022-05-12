Kripto para düşerken ne yapmalıyım?

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Kripto para piyasası, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olması nedeniyle volatil hareketlerin görülebildiği bir alan. Altın gibi binlerce yıldır kullanılan yatırım araçları ile karşılaştırıldığında, 2009 yılında Bitcoin’in piyasaya çıkması ile doğan kripto paralar, henüz çok genç bir piyasa. Bu yönüyle, kripto paralarda dönemsel olarak sert yükseliş ve düşüşler söz konusu olabiliyor. Kripto paraların düşmesi durumunda nasıl bir aksiyon alınacağı ise, yatırımcıların merak ettiği bir konu. Kripto para borsasında kripto paralarda düşüş varsa ne yapmalıyım sorusunun yanıtı, yatırımdan beklentilere göre değişebilse de, dikkat edilmesi gereken ortak noktalar söz konusu.

Zararı durdurma

Piyasa dinamikleri, belli bir periyot içinde kâr ve zarar ortaya çıkarabilir. Yatırım yapılan kripto paralarda zarar, tahminlerin ötesine ulaştığında pozisyonu kapatmak da bir alternatif. Spot piyasada, finans dünyasında yaygın olan bir tabir, ‘satmadığın sürece zararda değilsin’ ifadesi olsa da, herkesin farklı bir yatırım anlayışı mevcut. Kripto paraların düştüğü dönemlerde, portföyde yer alan coin’lerde herkesin bir stop loss, yani zararı durdurma seviyesi olmalı. Bu seviye, pozisyonun kapatılacağı noktadır. Spot piyasada bu eşik daha düşük olsa da, kaldıraçlı, yani vadeli işlemlerde zarar kesme seviyesi daha yakın tutulabilir, nitekim yüksek kaldıraçlı işlemlerde likiditasyon, yani pozisyonun tasfiye olması riski daha yüksek. Kripto para yatırımında, sepette yer alan coin’lerin belli bir zarar seviyesine ulaştığı durumda, zararı kabullenmek seçeneklerden biri. Bununla birlikte, piyasadan tamamen çıkmaya alternatif olarak, gelecek vaat eden, GEM coin olarak nitelendirilen kripto paralardan bir uzun vadeli sepet de oluşturulabilir. Nitekim, piyasaların düştüğü dönemler, aynı zamanda bir alım fırsatı demektir.

HODL ile uzun vadeli yatırıma dönme

Kripto para piyasası her ne kadar volatil bir piyasa olsa da, olası zararların ardından piyasanın ‘halving’ döngüsüne güvenerek beklemek bir seçenek. Bitcoin’in ilk dönemlerinde, tutmak anlamına gelen ‘hold’ sözcüğünü ifade eden, bir forumda çıkmış ‘HODL’ kavramı da bunu ifade ediyor. Piyasa yaygın kabul gören yaklaşımlar içinde, kâr ya da zarar gibi durumlarda hızlı bir şekilde yatırımı bozmaktansa, beklemenin uzun vade için iyi olduğu. Bunun nedeni, Bitcoin’in 1 dolarlı seviyelerden işlem gördükten sonra zaman içinde binlerce kat yükselmesi. Örnek vermek gerekirse, 2017 yılında Bitcoin’in 20 bin doları gördükten sonra ciddi bir düşüş yaşamıştı. Bu düşüşün ardından zarardaki pozisyonu kapatan birçok yatırımcı oldu. Bununla birlikte, 2021 yılında Bitcoin 69 bin dolar seviyesini gördü. Bitcoin’in 4 yılda bir halving, yani yarılanma sürecine girmesi madencilikteki blok ödüllerini yarı yarıya düşürürken, Bitcoin’in arzını azalttığı için fiyat üzerinde olumlu bir etki yapıyor. Bu anlamda, HODL yani uzun vadeli yatırım, kripto paraların düştüğü ayı piyasasında tercih edilebilir.

Alım fırsatlarını değerlendirme

Kripto para dünyasında düşüşler, döviz, hisse seneti ya da altın gibi finansal enstrümanlara göre daha yüksek oranlı olabilir. Bu durumda, pozisyonları kapatmak ya da bekleyerek bir sonraki boğa piyasası döngüsüne odaklanmak bir seçenek olsa da, diğer bir alternatif de alım fırsatlarını değerlendirerek yatırım yapmak. Yüksek zararda olunan kripto paralarda, düşük bir fiyattan alım yapmak maliyeti düşürür ve bu da, coin’in yükselmesi durumunda zararın daha erken kapatılabileceği anlamına gelir. Kripto para piyasasında alım fırsatlarını değerlendirmek için, düşüşün sona erdiği düşünülen anlarda yatırım yapılabilir. Finans piyasalarında, borsalarda ‘düşen bıçak tutulmaz’ tabiri yaygındır, bu durum, çok sert düşüşlerin alım için uygun olmadığı anlamına gelir. Bununla birlikte, sert düşüşlerin sona erdiği dönemlerde, ekleme yapılarak maliyet düşürülebilir.

Kripto paraların düştüğü dönemde herkes, kendi risk ve sermaye yönetimine göre karar alabilir. Herhangi birinden yatırım tavsiyesi almak yerine tüm yatırımcılar, kısa ve uzun vadede kendi stratejisini belirlemeli.

Tüm bunların yanı sıra kripto para dünyasında yenilikçi bir deneyim sunma amacıyla yola çıkan Kucoin ise 500’den fazla coin’in listelendiği bir platform olarak öne çıkıyor. Kucoin’de yalnızca Bitcoin, Ethereum, Solana ya da Avalanche gibi majör kripto paralar yer almıyor. Kucoin’in kredi kartı ile para yatırılabilen bir borsa olması da, Türkiye’de popüler olmasını sağlayan ayrı bir faktör.