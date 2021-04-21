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Ekonomi

Kripto para borsası THODEX, ani bir kararla işlemlerini durdurdu; kullanıcılardan tepki: Yöneticilere yurtdışı yasağı konulmalı

21 Nisan 2021 12:38

On binlerce kullanıcısı olan yerli kripto para borsası THODEX ani bir kararla işlemlerine ara verdi. Hesaplarına girmek isteyen kullanıcılar THODEX‘in ana sayfasında işlemlere ara verildiği mesajıyla karşılaşıyor. Uluslararası yatırımcıların THODEX’e yatırım yapmak istediği iddia edilen açıklamada, ortaklık teklifinin kabul edildiği, devir sürecinin tamamlanması için işlemlere ara verildiği belirtiliyor. Açıklamada devir sürecinin 4-5 gün süreceği öne sürülüyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre; THODEX’te, Dogecoin’de yaşanan yükselişlerin ardından sorun yaşanmaya başladı.

THODEX kullanıcıları sosyal medyadan işlemlerin durdurulmasına tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Bankalara sesleniyorum, paraya bloke koyun” diye çağrıda bulundu.

Başka bir kullanıcı, “O uygulamada hiç hesabım yok ama gelen duyumlar kötü bence devlet acilen yakın takibe almalı bu kurumu işin içinden bir tosuncuk vakası çıktıktan sonra işe el atsan ne faydası olacak?” dedi.

THODEX yöneticilerine yurtdışı yasağı getirilmesini isteyenler de oldu.

THODEXBorsa
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