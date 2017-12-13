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Ekonomi

Kripto para birimi Bitcoin'den sonra Ethereum da yükselişe geçti

Uzun süredir 300-400 dolar bandında seyreden Ethereum 500 doları geçti

13 Aralık 2017 04:45

Bitcoin’den sonra en yüksek toplam değere sahip olan kripto para birimi Ethereum, 532 dolara yükseldi.

Yükselişin nedeni ise İsviçreli finans devi UBS’in, Ethereum temelli bir blockchain platformu kuracağını açıklaması olarak gösteriliyor.

UBS’in kuracağı blockchain platformuna Barclays, Credit Suisse, KBC, İsviçre borsası SIX’in de destek verecek.

Kripto paranın fiyatı 500 doların üstüne çıktığında, 2017 içinde fiyat artışı da yüzde 5000’e ulaşmış oldu. Ethereum’daki bu yeni gelişme para birimine olan ilginin yeniden yükselmesi için bir fırsat olarak değerlendirilirse fiyatta ani yükselişlerin görülmesi mümkün olabilir.

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