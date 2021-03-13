"Kripto para al" diye tavsiye verdiği kişi kâr edince tehditle pay istedi!

İstanbul'da bir kişi kripto para alması yönünde tavsiyede bulunduğu kişinin kâr etmesi üzerine, tehdit ve hakaret ederek pay istedi. Kâr eden kişinin gönderdiği parayı yeterli bulmayıp yine tehdit ve hakaret savuran 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde L.A. isimli bir kişi, S.A. adındaki bir diğer kişinin tavsiyesi üzerine 200 bin dolarlık kripto para aldı. İlk olarak zarar eden kripto para daha sonra ise 130 bin dolar kâra geçti.

Paranın kâr etmesi üzerine L.A. kazancından 7 bin dolar S.A. isimli kişiye gönderdi. Bunun üzerine S.A. parayı az bularak 30 bin dolar daha göndermesine isteyip L.A’ya konum atarak buluşmak istedi. Belirtilen konuma gelen L.A, burada araçta bulunan R.H. isimli kişinin silah göstererek tehdit etmesi üzerine araca bindi.

10 bin dolar daha gönderdi

Silahla tehdit eden şüpheliler L.A’yı Ünalan’da bulunan bir işyerine getirerek, burada tehditler savurdu. Bunun üzerine L.A., tavsiyede bulunan S.A’nın hesabına 10 bin dolar daha gönderdi. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, birkaç gün sonra L.A’nın evine giderek tehdit ve hakaretlerde bulunarak daha çok para istedi.

5 kişi gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrasında L.A, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadığı olayı anlatıp şüphelilerden şikayetçi oldu.

Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen S.A, S.S, R.H, A.Ç. ve A.N.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

İşyerinde arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen tabancaya el koydu.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.A, S.S, R.H, A.Ç. ve A.N.T. isimli şüpheliler, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma”, “Yağma”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli makamlara sevk edildi. (İHA)