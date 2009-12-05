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'Kriminal rapor varsa ortaya çıkarılsın'

Emekli Oramiral Örnek, "Darbe Günlükleri" olarak gündeme damga vuran notları bir kez daha reddetti.

05 Aralık 2009 02:00

T24 - Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, “Darbe Günlükleri” olarak Türkiye gündemine damga vuran notları bir kez daha reddederken “varsa kriminal raporun ortaya çıkarılmasını” istedi. Darbe günlükleri sorgusuna alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman da, “Son derece rahatım, kendime güveniyorum” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Saygı Öztürk, darbe günlükleri sorgusuna alınan eski kuvvet komutanlarıyla ifadeye gitmeden önce yaptığı görüşmeleri NTVde anlattı. Öztürk, Özden Örnek'in reddettiği darbe günlüklerinin kendisine ait olup olmadığı yolundaki soru üzerine, “Hiç benim gibi birine bir gün öyle bir gün böyle konuşmak yakışır mı” diyerek bugüne kadarki tutumunu tekrar ettiğini vurguladığını söyledi.

'Günlüğü kanıtlasınlar'

Öztürk, Örnek'in “Bana hakaretler edildi, hukuka güvendiğim için hiç konuşmadım” dediğini de aktardığı Özden Örnek'in şu ifadelerini nakletti:

“Madem böyle bir günlük var, bunu ortaya çıkarsınlar. Kriminal rapor varsa, onu ortaya niye çıkarmıyorlar? Evet bazı bilgiler benim günlük faaliyetlerimle ilgili olarak not haline getirildi. Neyi, nerede yapacağım, kiminle görüşeceğim bunlar bellidir. Ama onun dışında yazılanları bilgimiyorum. İfadem sırasında söyleyeceğim bazı şeyler olacaktır.”

Yalman: Hukuk dışına çıkmadım, rahatım

Saygı Öztürk, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın da, kendisine “Son derece rahatım. Kendime güveniyorum. Hukukun dışına çıkan bir insan asla değilim” dediğini açıkladı.

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