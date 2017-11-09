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Kriminal Politika Araştırma Enstitüsü: Kadın mahkum sayısının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye

En çok kadın mahkumun bulunduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri

09 Kasım 2017 15:11

Londra'daki Kriminal Politika Araştırma Enstitüsü'nün çalışmasına göre, dünya genelindeki ceza kurumlarında yatan kadın sayısı 714 binin üzerinde. Son 17 yılda kadın mahkum sayısındaki artış her kıtada görülüyor ve artış hızı erkek mahkumların iki katı. En büyük artışların olduğu ülkelerse Brezilya, Endonezya, Filipinler ve Türkiye.

Enstitü Amerika, Asya ve Okyanusya'daki kadın mahkum sayısındaki artışın bu kıtalardaki nüfus artışının üç ila beş katı olduğunu söylüyor. En çok kadın mahkumun bulunduğu ülkeler ise açık arayla Amerika Birleşik Devletleri ve Çin.

ABD dünya birincisi

Artışın kısmen ekonomik geçiş dönemiyle açıklanabileceği belirtiliyor. Örneğin Çin'de 2015'te, uyuşturucu kaçakçılığı ve telekomünikasyon sahtekarlığı da dahil, şiddet içermeyen suçlarda kadınların oranında artış oldu.

Kamu kuruluşlarında çalışan kadınların artmasıyla da, daha çok sayıda kadın yolsuzlukla suçlandı.

Yüz binden fazla kadın mahkumla Çin, bu alanda dünya ikincisi. Ancak bu sayı bile ABD'deki kadım mahkum sayısının sadece yarısı.

Dünya genelinde, henüz hüküm giymemiş olanlar da dahil kadın mahkumların oranı ise yüzde 6,9.

Araştırmacılar, kadınları mahkum etmenin büyük bir finansal ve sosyal maliyet ortaya çıkarttığını ve aşırı kullanımının kamu güvenliğine katkıda bulunmadığını savunuyor.

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