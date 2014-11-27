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Spor
Deutsche Welle

Kriket yıldızı yaşam savaşını kaybetti

Bir kriket maçı sırasında başına top isabet eden Avustralyalı milli oyuncu Philip Hughes yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki yıldız oyuncu iki günlük yaşam savaşını kaybetti.

27 Kasım 2014 15:54


Avustralya'nın Sidney kentinde South Australia ile New South Wales arasındaki maçta, başına kriket topu çarpması sonucu ağır yaralanan Avustralyalı milli oyuncu Philipp Hughes olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

South Australia takımının doktoru Peter Brukner, 25 yaşındaki milli sporcunun komadan çıkamayarak hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hughes Salı günü oynanan maç sırasında başına gelen topla yere yığılmış ve darbenin etkisiyle bilinci kapanmıştı. Milli oyuncunun başında kask olduğu halde beklenmedik şekilde yere çarpan top, Hughes kendini korumaya çalışmasına rağmen kaskın altına, başının arkasına isabet etmişti.

Yedi santimetre çapında, deriyle kaplı ve içinde mantar bulunan kriket topu oldukça sert ve sağlam. Yarım saat boyunca sahada ilk tedavisi yapılan sporcu daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Hughes Pazar günü 26 yaşına basacaktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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