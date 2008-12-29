'Kriket oynamak seksten daha iyi'

Aktör, tiyatro yönetmeni ve insan hakları eylemcisi olarak da tanınan yazar, "Tanrı'nın dünya üzerinde yarattığı en güzel şey" diye nitelendirdiği kriket oyununun seskten daha iyi olduğunu söylediği gibi "Drama büyük kriket maçlarında gerçekleşir. Hatta küçüklerinde bile..." açıklamalarında bulunduğu belirtiliyor.İngiliz tiyatrosunun en seçkin temsilcilerinden biri olan Harold Pinter’ın kriket tutkusu onu kriket kulübüne üye olmaya bile sevk etmiş.İngiliz tiyatrosunun en seçkin temsilcilerinden biri olan Harold Pinter, on dört üniversiteden onur derecesi de almıştı.