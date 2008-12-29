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Yaşam

'Kriket oynamak seksten daha iyi'

Harold Pinter'ın kriket tutkusunun ne kadar güçlü olduğu kendisiyle yapılan bir röportajda ortaya çıktı.

29 Aralık 2008 02:00

Geçtiğimiz günlerde gırtlak kanserinden hayatını kaybeden İngiltere'nin 2005 Nobel ödüllü 78 yaşındaki yazarı Harold Pinter'ın kriket tutkusunun ne kadar güçlü olduğu kendisiyle yapılan bir röportajda ortaya çıktı.

Aktör, tiyatro yönetmeni ve insan hakları eylemcisi olarak da tanınan yazar, "Tanrı'nın dünya üzerinde yarattığı en güzel şey" diye nitelendirdiği kriket oyununun seskten daha iyi olduğunu söylediği gibi "Drama büyük kriket maçlarında gerçekleşir. Hatta küçüklerinde bile..." açıklamalarında bulunduğu belirtiliyor.

İngiliz tiyatrosunun en seçkin temsilcilerinden biri olan Harold Pinter’ın kriket tutkusu onu kriket kulübüne üye olmaya bile sevk etmiş.

İngiliz tiyatrosunun en seçkin temsilcilerinden biri olan Harold Pinter, on dört üniversiteden onur derecesi de almıştı.

Kriket nedir ?
Kriket 11'er kişilik 2 takım arasında oynanan bir oyundur. Anavatanı İngiltere olan kriket, sonradan İngiliz sömürgelerine yayılmıştır. Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Karaibler, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya'da çok meşhur olan bu oyun diğer eski İngiliz sömürgeleri'nde ve Dünya'nın genelinde meşhur değildir.

Kriket maçları "wicket" denen iki kalemsi düzenekle oynanır. "Wicket"ler üç tahta sopa benzeri nesne ("stump") ve bunların üst uç kısımlarında bulunan 2 bağlantısız nesneden ("bail") oluşur. "Stump" ve "bail"ler genellikle tahtadan yapılır.

"Wicket"ler dikdörtgen bir alanın ("pitch") iki ucunda bulunur. Aralarında 20 m. 12 cm.'lik mesafe vardır. Bu dikdörtgen alana "wicket" dendiği de olur.

Kriket sahası, sözü edilen dikdörtgen alanı da içine alan oval sahanın tamamıdır.

Oyun sırasında bir anda, sahada vuruş yapan takımın iki oyuncusu, diğer takımın tüm oyuncuları bulunur.

Takımların ilk 11'deki oyuncularının yanı sıra, bunlardan biri sakatlandığında devreye girmesi için yedek olarak bulundurulan bir "12. adam"ları vardır.

Vuruş yapan takımın oyuncuları "wicket"lerin önünde durur. Bu oyuncular ("batsman"/batswoman") birer sopa ("bat") kullanır.

Atış yapan takımın, vuruş yapan rakibinin karşısında duran oyuncusuna "bowler" denir.

Nasıl Oynanır?

"Bowler" topu "batsman"a doğru atar.

Batsman"ın görevi, sopasıyla topa vurarak, "bowler"in attığı topun "wicket"e çarpmasını engellemektir. Top "wicket"e çarpınca, "stump"ların üzerindeki "bail"(ler) düşer. "Batsman" topa vurunca, diğer "wicket"e doğru koşmaya başlar. Vuruş yapmayan "batsman" ("non-striker")da onun "wicket"ine doğru koşar. "Batsman"lar oyun dışında kalmadan yer değiştirebilirse, onların hesabına bir "run" kaydedilir.

Top "wicket"e çarparsa "batsman" oyun dışı kalır. Onun yerini takım arkadaşlarından biri alır. "Batsman"ın oyundan her çıkarılışına da "wicket" ya da "dismissal" denir. "Batsman", "bail"lerin düşmesi dışında hallerde de oyun dışında kalabilir.

"Batsman"ların yer değiştirmesine fırsat kalmadan, atış yapan takımın oyuncuları topla bir "wicket"i vurursa, o "wicket"in "batsman"ı oyun dışında kalır.

"Batsman” topa vurduktan sonra,atışı yapan takımdan bir oyuncu, yere değmeden önce topu yakalarsa da "batsman" oyun dışına çıkar.

 "LBW" ("leg before wicket") da bu hallerden biridir. Bu, "wicket"e çarpma yolunda ilerlerleyen topun "batsman"ın bacağına çarpması durumunda hakemin verdiği kararla ilan edilir.

“Batsman” topa vurduktan sonra, top yere değmeden saha dışına giderse “batsman”ın takımı adına 6 “run” kaydedilir. Bu, top yere değdikten sonra olursa 4 “run” kaydedilir.

Oyun 10 "batsman" dışarıda kalıncaya kadar devam eder çünkü oyunun sürmesi için en az iki “batsman”a ihtiyaç vardır.

10 “wicket” bir “innings”dir. Bir günden uzun süren maçlarda vuruş yapan takımın kaptanı taktikle ilgili nedenlerle "innings"in bittiğini açıklarsa da ("decleration") "innings" biter.

Bir takımın 10 “batsman”ı oyun dışı kalınca (buna takımın “all out” olması denir) takımlar rolleri değiştirir; atış yapanlar vuruşa, vuruş yapanlar atışa geçer.

Atış yapan takım, her 6 vurucu değişiminde bir kez, atışı yapan oyuncusunu değiştirebilir. Bu altılı sete “over” denir. Her “over”de atış ve vuruş yapılan taraflar da değiştirilir; diğer “wıcket”e geçilir.

Skor

Bazı karşılaşmalarda her takım bir kez atış, bir kez de vuruş yapan taraf olur. Bazılarında da iki kez rol değiştirilir.

Son vuruş yapan takımın tüm "batsman"ları, bu takım rakiplerinin toplam "run"una ulaşamadan oyun dışı kaldığı takdirde, sonuç ilan edilirken, iki takım arasındaki “run” farkına bakılır. Takım (n) “run” ile yendi/yenildi, denir. Buradaki (n), 2 takımın toplam "run"ları arasındaki farktır.

Son vuruş yapan takım, tüm vurucuları oyun dışı kalmadan önce diğer takımın “run”larını geçerse, bu takım (n) “wicket”le kazandı, denir. Buradaki (n), kaydedilen “wicket”ler 10'dan çıkarılarak bulunur.

İki "innings"li maçlarda, bir takım ikinci “innings”ini tamamladığında rakibinin ilk “innings”indeki “run”larını yakalayamamışsa, diğerinin tekrar vurucu olmasına gerek kalmaz. Bu durumda üstün olan takım bir “innings” ve (n) “run” ile galip geldi, denir. Buradaki (n), iki takımın toplam “run”ları arasındaki farktır.

Beraberlikten bahsetmek için sonradan vuruş yapan takım “innings”lerini tamamladığında eşit sayı kaydedilmiş olması gerekir. [ Bu, kriket tarihi boyunca 2 kez gerçekleşmiştir. Karayipler-Avustralya maçı (1960) ve Avustralya-Hindistan maçında (1986). ]

Bazı karşılaşmalarda ise süre sınırı vardır. Süre tamamlandığında oyun bitmemişse takımlar “draw”da kalmış sayılır. Bu beraberlik anlamına gelmez.

 Takımların birer “innings” oynayacağı maçlarda (“limited overs” ya da “one-day” maçlar) genellikle her "innings" için belirli bir sayıda “delivery” (topun atılması girişimi, buna “ball” da denir) önceden kararlaştırılır. Bu halde, “run” farkı skoru belirler, “wicket”lere bakılmaz.

Uzun süreli kötü hava etkisi gibi sıra dışı durumlarda takımların önceden kararlaştırılan “over”leri oynayamaması halinde, bu maçların sonuçsuz (“no-result” ile) tamamlandığı ilan edilir.

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