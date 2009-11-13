Kreti kartı borçlu sayısı psikolojik sınırı geçti

Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı Eylül ayında, 2009 yılı başından bu yana ilk defa psikolojik sınır olan 100 bini geçti. Söz konusu ayda, kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 103 bin 94'e çıktı.

Aynı dönemde ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı ise yüzde 33,4 artarak, 48 bin 704'den 64 bin 954'e yükseldi.

Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 16,5 oranında artarak 144 bin 186'dan 168 bin 48'e çıktı.

Verilere göre, 2009 yılının dokuz ayında ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 157 bin 548 olarak belirlenirken, bunun 722 bin 473'ü kredi kartı borcunu, 435 bin 75'i de ferdi kredi borcunu ödememiş kişilerden oluştu.

Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2004 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 896 bin 674 oldu. Bu kişilerin 608 bin 597'sini ferdi kredi borcunu, 1 milyon 288 bin 77'i de kredi kartları borcunu ödemeyenler oluşturdu.