Kreşe dalan saldırgan, Joker'e özenmiş

Belçika'nın Dendermonde kasabasındaki Fabeltjesland kreşini basarak 3'ü çocuk 4 kişiyi öldüren, 15 kişiyi de yaralayan genç saldırganın yüzüne, son Batman filminde Heath Ledger'ın canlandırdığı 'Joker' karakterininkine benzeyen bir makyaj yaptığı ortaya çıktı.Görgü tanıkları, 20'li yaşlardaki saldırganın yüzünü beyaza, göz çevresini ise siyaha boyadığını, saçlarının ise kızıl renge boyanmış olduğunu söyledi.Üzerinde çelik yelek olduğu belirtilen saldırganın kreşe, çalışanlardan birisini görmeye geldiğini söyleyerek girdiği belirlendi.İçeri girer girmez bebeklerin yattığı bölüme yönelen saldırganın, 21 bebekten 12'sini, başları ve boğazlarından bıçakla yaraladığı belirtildi.Saldırganı engellemeye çalışan kreş görevlilerinden 3'ünün yaralandığı, polise haber veren Marita Blindeman adlı görevlinin ise aldığı bıçak darbeleri ardından olay yerinde öldüğü açıklandı.Akli dengesi bozuk olduğu için daha önce tedavi gördüğü açıklanan saldırganın, uyuşturucu bağlantılı suçlardan geçmişte birkaç kez tutuklandığını ifade eden polis yetkilileri, olayda sonra bisikletiyle kaçmaya çalışan adamın, kreşe yakın bir mesafede polis tarafından yakalandığını ifade etti.Saldırının ardından olay yerine varan ilk sağlık ekipleri, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şok geçirdiklerini söyledi.Yaşları 1 ile 3 arasında değişen bebeklerin kanlar içerisinde yattığını gören görevliler, ilk müdahaleleri de kreşte yaptı.Ambulans görevlisi Carl Haentjens, 'Kreşe girdiğimizde saldırganın binayı terkedip etmediğinden emin değildik. Ancak yine de bebekleri gördüğümüzde endişeyi bir kenara bırakıp görevimizi yaptık... Yaralar korkunç görünüyordu. Daha önce hiç böyle birşey görmemiştim" diye konuştu.Olayın ardından kreşe akın eden ebeveynler ve çocuklara, yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için psikolojik yardım verileceği kaydedildi.Bu arada Belçika Veliaht Prensi Phillipe ve eşi prenses Mathilde, yaralanan çocuklar ve ailelerini ziyaret etti.