-KREŞ GÖREVLİSİ TACİZİ KABUL ETTİ LAHEY (A.A) - 13.12.2010 - Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan iki kreşte çok sayıda çocuğun cinsel tacize uğradığı belirtildi. Amsterdam Belediye Başkanı Eberhard van der Laan, geçen Salı günü olayla ilgili gözaltına alınan Letonya doğumlu 27 yaşındaki erkeğin, cinsel taciz iddialarını kabul ettiğini açıkladı. Akşam saatlerinde önce bir otelde mağdur çocukların anne ve babalarıyla bir araya gelerek, onları bilgilendiren Belediye Başkanı Eberhard van der Laan, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Amsterdam Bölge Savcısı, Emniyet ve Belediye Sağlık Teşkilatı (GGD) müdürleri de katıldı. Yetkililer, cinsel tacize uğrayan çocuk sayısının 30 ile 50 civarında olduğunu bildirdi. Çocukların cinsel tacize uğradığı belirtilen iki kreşte de geçmişte çalıştığı belirtilen sanığın, Hollanda’da kaydedilen bir çocuk pornosunun dağıtıldığına dair Amerika’dan gelen bilgi üzerine gözaltına alındığı açıklandı. Letonya doğumlu 27 yaşındaki zanlının, iki yıl önce Hollanda vatandaşlığına geçtiği ve bir erkek ile evli olduğu ifade edildi. Sanığın evli olduğu 37 yaşındaki erkek eşinin de çocuk pornosu bulundurmaktan dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Basın toplantısında sanığın fotoğrafı da dağıtıldı. Belediye Başkanı, özel bir telefon hattının (020-5593600) devreye sokulduğunu ve yardım almak veya bilgi vermek isteyenlerin bu numarayı arayabileceklerini söyledi. Medya mensuplarına da çağrıda bulunan Belediye Başkanı, sözü edilen kreşlere haber amaçlı gidilmemesini istedi. Olay ortaya çıkar çıkmaz derhal mağdur çocukların aileleriyle iletişime geçtiklerini belirten Eberhard van der Laan, ailelere her türlü yardımın yapıldığını ve bunun süreceğini kaydetti.