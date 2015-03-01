Kremlin'e 500 metre uzaklıkta infaz edilen Putin muhalifinin kalbi delinmiş

Rusya’nın Başkanlık sarayı Kremlin’e 500 metre uzaklıkta suikasta uğrayan muhalif liderlerden Boris Nemtsov’un sırtına isabet eden dört kurşundan birinin kalbini deldiği ortaya çıktı. Saldırıyı kınayan Batı, Kremlin’e hızlı ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı. Hürriyet Gazetesi Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Vladimir Putin bunun ‘siyasi bir provokasyon’ olduğunu söyledi. Rusya Soruşturma Komitesi ise olası failler arasında terör örgütü IŞİD’i de saydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük muhaliflerinden 55 yaşındaki Boris Nemtsov’un önceki gece Moskova’da suikaste kurban gitmesinin yankıları sürüyor. Muhalif lider bugün Moskova’da Putin karşıtı büyük bir gösteri düzenlemeyi planlıyordu. Rusya’yı sarsan cinayet cuma gecesi Kremlin Sarayı yakınlarında yerel saatle 23.35’te meydana geldi. Boris Nemtsov, Ukrayna’dan misafir gelen fotomodel sevgilisi Anna Duritskaya (23) ile Kızıl Meydan’ın devamı sayılan Moskovoretski Köprüsü’nde yürüyüşe çıkmıştı. İkili köprünün ortalarına yaklaştığı sırada kaldırıma beyaz renkli bir otomobil yaklaştı. Açılan camdan Nemtsov’un üzerine kurşun yağdı. 8 mermiden dördü Nemtsov’a isabet ederken, sırtından giren bir kurşun da muhalif liderin kalbini deldi. Nemtsov olay yerinde hayatını kaybetti. Ukrayna asıllı fotomodel Anna Duritskaya saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ancak sinir krizi geçiren kadın doktor gözetimine alındı. Saldırganlar ise otomobille kaçtı. Güvenlik güçleri önce otomobili bulduklarını bildirseler de daha sonra bu açıklamayı geri çektiler.

Saatlerce takip edilmiş

Boris Nemtsov’un öldürülmesiyle harekete geçen polisle Rus güvenlik servisleri bölgede önceki akşam yapılan GSM telefonu görüşmeleri bant kayıtlarını inceledikten sonra saldırının önceden planlandığını açıkladı. Rus ITAR-TASS ajansına konuşan bir yetkili, “Nemtsov saatler önce takibe alınmış. Nemtsov ile Duritskaya, Kızıl Meydan’daki ‘GUM’ AVM’sindeki bir restoranda akşam yemeği yedikleri sırada biri onları izliyormuş. Sonra bu kişi dışarıda bekleyen bir başka gruba ‘Çıkıyorlar’ sinyalini vermiş. Bu telefon görüşmesinden yaklaşık 20-25 dakika sonra da suikast gerçekleşti” dedi. Nemtsov, cinayetten yaklaşık üç saat önce Radio Echo’ya verdiği röportajda Rusya’nın Ukrayna politikasını, Kırım’ı işgal etmesini eleştirmişti. Nemtsov, çok umudunun da olmadığını söylemiş, “Eğer iktidar, sadece bir kişinin elinde yoğunlaşırsa, bu sadece felakete sürükler, topyekûn bir felakete” demişti. Muhalif lider başka bir röportajda ise “Korkarım ki, Putin beni öldürecek” demişti.

Muhalifler sokaklarda

Rusya’da tüm liberal gruplar bugün Moskova’da Nemtsov için yürüyecek. Nemtsov’un yakın çalışma arkadaşlarından, eski Rusya Başbakanı Kasyanov, daha önce 1 Mart için planlanan Ukrayna savaşını protesto mitingini “Nemtsov için matem yürüyüşü”ne dönüştürdüklerini duyurdu.

Aşk cinayeti mi IŞİD saldırısı mı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Vladimir Markin, Nemtsov cinayetinde bir dizi seçenek arasında cihatçı terör ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğunu açıkladı. Markin, “Bir dizi olasılık arasında radikal İslami terör seçeneğini de göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü Fransa’da Charlie Hebdo dergisi saldırısından sonra Nemtsov karikatürlerin yayınlanmasına destek veren Rus siyasetçilerden biri olmuştu. Nemtsov’un IŞİD gibi radikal örgütlerden tehditler aldığını biliyoruz” dedi. Suikastın Ukrayna’daki olaylarla ilgili olabileceği de belirtiliyor. Öte yandan polis, cinayetin Nemtsov ile Duritskaya arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor olabileceği ihtimalini de hesaba katıyor.

Putin: Katilleri bulun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikast hakkında “Gaddarca işlenen bu acımasız cinayet hangi yönden bakarsak bakalım provokasyon amacı taşıyor” açıklamasını yaptı. Putin ayrıca tüm güvenlik birimlerine, ‘Katilleri bulun’ emrini verdi. Putin’in basın danışmanı Dimitri Peskov da, “Hayatını kaybeden Boris Nemtsov’a saygımız sonsuz. İşlenen cinayetin Nemtsov’u ortadan kaldırmaktan ziyade, Putin’e kötülük yapma amacı taşıdığı ortada” ifadesini kullandı.

Yeltsin’in kurmayıydı

Nemtsov, 1990 yılında Sovyetler Birliği bünyesindeki Rusya Feredasyonu Yüksek Sovyeti’ne milletvekili seçildi. 1997 yılında Nemtsov, Rusya Devlet Başkanı Yeltsin tarafından Rusya Başbakan Yardımcısı görevine atandı. Nemtsov, Garry Kasparov ile birlikte muhalif ‘Dayanışma’ hareketini kurdu.