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BBC Türkçe

Kremlin'den Rus diplomatları sınır dışı eden Batı ülkelerine çağrı: Eylemlerinizi yeniden düşünün

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İngiltere'de Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik suikast girişimi sonrası Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan 25'ten fazla ülkeye bu eylemlerini gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik suikast girişiminin ardında olmakla suçlanan Rusya, İngiltere'ye destek için Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan Batı ülkelerine eylemlerini yeniden düşünmelerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 25'ten fazla ülkeye Londra'nın kendilerine sunduğu kanıtların güvenilir olup olmadığından da emin olmaları çağrısında bulundu.

Rus Dışişleri Bakanlığı da, Londra'dan "İngiliz istihbaratının olayın arkasında olmadığını kanıtlamalarını" istedi.

4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde Skripal ve kızının Rus yapımı sinir gazına maruz kalarak komaya girmesinin ardından, Batı ve Rusya arasındaki gerilim sürüyor.

İngiltere hükümeti olaydan sonra Rusya'dan yanıt istedi ama bu talebi gerçekleşmedi.

Başbakan Theresa May Rusya'yı olaya "alaycı, kibirli ve meydan okuyan" bir tutumla yaklaşmakla suçlarken, Kremlin her fırsatta iddiaları "saçma "olarak niteledi.

İki ülke arasındaki söz düellosu sürerken May, Avrupa ülkelerini dayanışmaya çağırdı.

Fransa, Almanya, ABD ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın suikast girişiminin arkasında bulunmasının "tek makul açıklama" olduğunu duyurdu. ABD ve Avrupa ülkeleri İngiltere'yi takiben Rusya'ya karşı yaptırımlarını açıkladı.

ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini söylerken, NATO, 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

Çarşamba günü Rus Dışişleri Bakanlığı ise İngiliz casusların da olayla bağlantısı olabileceğini öne süren bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rusya tarafına ikna edici kanıtlar sunulmazsa, bu olanları dev bir siyasi provokasyon ve vatandaşlarımızın yaşamlarını hedef alan bir çaba olarak değerlendireceğiz."

İngiltere'nin ısrarına rağmen Rusya tavrından vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

Peskov'un şu sözleri de, ilişkilerin bir süre daha gergin kalacağına işaret:

"Zamanı geldiğinde Moskova misilleme yapacaktır."

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