Kremlin, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Rusya savaşı durdurmalı' emrini reddetti

T24 Dış Haberler

Kremlin, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini durdurması' emrini reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'nın Ukrayna işgalini 'hemen durdurması gerektiğine' karar vermişti. Kiev, kararı bir 'zafer olarak nitelendirdi. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı bağlayıcı olsa da Birleşmiş Milletler'in en yetkili mahkemesinin kararı uygulatmak için elinde bir araç bulunmuyor.

TASS'ın aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ''Bu kararı dikkate alamayız'' dedi.

Peskov, ''Uluslararası mahkemelerde tarafların rızası diye bir şey vardır. Burada bir rıza yok'' dedi.

Lahey'deki duruşmaya Rusya'dan bir temsilci katılmamıştı.