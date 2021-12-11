Kremlin: Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satmasını eleştiriyoruz çünkü bu Kiev'i iç sorunlarını şiddetle çözmeye itebilir

T24 Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satmasını eleştirdiklerini çünkü bunun "Kiev'in iç problemlerini şiddetle çözmeye itebileceğini" iddia etti.

Yunanistan kanalı ANT1'e konuşan Peskov, "Türkiye'yi SİHA satışı nedeniyle eleştirdik çünkü bunun Kiev ve Ukrayna hükümetini güney doğudaki iç sorunlarını şiddetle çözmeye iten bir problem olarak görüyoruz. Eğer Ukrayna tekrar kendi halkına saldırmaya başlarsa bu Avrupa için başka bir felaket olur" dedi.

"ABD ve Rusya bir gün müttefik olabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Peskov, "Mevcut durumu düşününce bunu hayal etmek zor duruyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planlamadığını ifade eden Peskov, "Kendi sınırlarımız için güçlerimizin yerini değiştiriyoruz ve onları tehdit gelebilecek bölgelere yaklaştırıyoruz. Şu anda Ukrayna'ya ABD savaş uçakları indiğini ve sınırımıza ABD ekipmanları yaklaştığını görüyoruz" dedi.