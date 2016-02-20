Kremlin Sözcüsü'nün kırmızı pantolonu, Rusya'da gündem oldu

Rusya’da genellikle ciddi konularda yaptığı açıklamalarla haber olan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu sefer sosyal medyaya düşen bir fotoğrafıyla gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, gazetecilerin çoğunlukla takım elbise ile gördüğü Peskov’un kırmızı pantolon, bir hırka ve ugg botları giydiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Peskov, fotoğrafı “Bundan utanıyorum ve konuşmak istemiyorum.” şeklinde değerlendirdi.

Rusya’da bir araba yıkama servisinde bekleyen sosyal medya kullanıcısı, kendisi gibi sıra bekleyen Peskov’u karşısında görünce fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaştı. Ancak fotoğrafı paylaşırken de “Ancak onu bu elbiselerle görmeye pek alışkın değilsiniz.” diye uyarıda bulundu. Çünkü Peskov, bir kırmızı pantolon, ugg botu ve hırka giymiş şekilde sıra bekliyordu.

Fotoğraf bir anda yayılınca bugün gazeteciler Peskov’a bununla ilgili soru sordu. Peskov, “Doğrusunu söylemek gerekirse biraz utandım, bu konuda konuşmak istemiyorum” dedi. Her zaman Kremlin’in politikaları hakkında gazetecilere bilgilendirmede bulunan Peskov, “Bunun bilgilendirme yapmaya gerek olan bir konu olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı. Ardından da “Eğer gece vakti araba yıkatmaya giderseniz ve sırada beklerseniz bu bir hikaye olur.” diye ekledi.

Söz konusu fotoğraf Facebook’a 18 Şubat’ta yüklenmişti. Şu an fotoğrafın bulunduğu linke ulaşılamıyor; ancak Google Cache’den fotoğrafı görmek mümkün.

Rus TASS ajansının bildirdiğine göre Peskov’un Mercedes GL marka bir araç kullanıyor.