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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'i yalanladı: ÖSO'ya silah göndermiyoruz

Putin, ÖSO'ya "silah, mühimmat ve maddi destek sağladıklarını" söylemişti

11 Aralık 2015 22:49

Rusya'nın Özgür Suriye Ordusu'yla ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yardımlarının "silah sevkiyatı"nı kapsamadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, "ÖSO ve Suriye ordusuna havadan destek veriyoruz. Silah, mühimmat ve maddi destek de sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Vladimir Putin'in ÖSO hakkındaki açıklamalarına dair gazetecilerden gelen bir soruyu yanıtlayan Dmitriy Peskov, ÖSO'ya silah sevkiyatı yapılmadığını, sadece meşru Suriye hükümetine silah gönderildiğini belirtti. Suriye'deki Rus askerlerinin teröristlerin karşısında duran ılımlı muhalefet gruplarıyla diyalog halinde olduğunu belirten Peskov, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlar sırasında söz konusu muhalif gruplarla diyaloga özel önem veriliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Savunma Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin çalışmaları, hükümet güçlerinin ve ÖSO'nun çabalarının birleştirilmesini sağlıyor. ÖSO'nun yaklaşık 5 bin kişiden oluşan birkaç kolu, hükümet güçlerinin yaptığı gibi Humus, Hama, Halep ve Rakka'da teröristlere yönelik operasyonlar düzenliyor. Bunun yanında ÖSO ve Suriye ordusuna havadan destek veriyoruz. Silah, mühimmat ve maddi destek de sağlıyoruz" demişti.

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