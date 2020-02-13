Kremlin: Rusya ve Belarus'un bir 'süper devlet' kurma hazırlığı yok

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belaruslu mevkidaşı Aleksandır Lukaşenko'ya "süper devlet kurma" teklifi yaptığı iddialarını yalanladı.

Bloomberg tarafından yayınlanan bir haberde, Putin'in Lukaşenko'ya ülkelerini birleştirme teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Peskov düzenlediği basın toplanısında bir gazetecinin bu iddiayı gündeme getirmesi üzerine, "Hayır, bu haber gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Lukaşenko iddialarlarla ilgili olarak, "Hiç böyle bir düşüncemiz olmadı" demişti. Putin de benzer bir açıklamada bulunarak bir süper devlet kurma planları olmadığını bildirmişti.