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Dünya

Kremlin: Rusya, Türkiye ve İran liderleri yarın videokonferansla Suriye’yi konuşacak

Zirvenin başta martta Tahran’da yapılması planlanıyordu, ancak salgın nedeniyle ertelenmişti

30 Haziran 2020 13:14

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın videokonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceğini ve Suriye krizini ele alacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, basında yer alan, liderler arasında Astana formatında videokonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirileceği bilgisini doğruladı.

Görüşmenin saat 14:00 civarında gerçekleştirileceğini belirten Peskov, liderlerin konuşmalarının basına açık olacağını ifade etti.

Zirvenin başta martta Tahran’da yapılması planlanıyordu, ancak salgın nedeniyle ertelenmişti.

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