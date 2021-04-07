Kremlin: Rusya gerekli gördüğü sürece birlikler Ukrayna sınırında kalacak

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Kremlin Sözcüsü <strong>Dmitriy Peskov</strong>, Ukrayna sınırındaki Rus ordusu birlikleriyle ilgili "Rusya yönetiminin gerekli gördüğü süre boyunca kalmaya devam edecek" dedi.</p>\n<p>Reuters'ın aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki birlikleri Rusya yönetiminin gerekli gördüğü süre boyunca tutmaya devam edeceğini söyledi. </p>\n<p>Rus ordu analistleri, Rusya'nın Ukrayna sınırına 2014 ve 2015'te Doğu Ukrayna'daki çatışmaların ilk başladığı dönemden bu yana en büyük asker yığınağını yaptığı değerlendirmesinde bulunmuştu.</p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rus-ordu-analistleri-rusya-ukrayna-sinirina-2015-ten-bu-yana-en-buyuk-askeri-yiginagini-yapti,944203" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYIN - Rus ordu analistleri: Rusya, Ukrayna sınırına 2015'ten bu yana en büyük askeri yığınağını yaptı</a></strong></p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/ukrayna-dogudaki-savasi-bitirmenin-tek-yolu-nato-uyeligi-yolunda-yurumemizdir,943977" target="_blank" rel="nofollow noopener">TIKLAYIN - Ukrayna: Doğudaki savaşı bitirmenin tek yolu NATO üyeliği yolunda yürümemizdir</a></strong></p>\n</body>\n</html>