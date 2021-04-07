Kremlin: Rusya gerekli gördüğü sürece birlikler Ukrayna sınırında kalacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna sınırındaki Rus ordusu birlikleriyle ilgili "Rusya yönetiminin gerekli gördüğü süre boyunca kalmaya devam edecek" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna sınırındaki birlikleri Rusya yönetiminin gerekli gördüğü süre boyunca tutmaya devam edeceğini söyledi.

Rus ordu analistleri, Rusya'nın Ukrayna sınırına 2014 ve 2015'te Doğu Ukrayna'daki çatışmaların ilk başladığı dönemden bu yana en büyük asker yığınağını yaptığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

TIKLAYIN - Rus ordu analistleri: Rusya, Ukrayna sınırına 2015'ten bu yana en büyük askeri yığınağını yaptı

TIKLAYIN - Ukrayna: Doğudaki savaşı bitirmenin tek yolu NATO üyeliği yolunda yürümemizdir