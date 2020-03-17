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Dünya

Kremlin: Putin, yarın Kırım'a gidecek

Putin'in ziyareti Kırım'ın ilhakının yıldönümüne denk geliyor

17 Mart 2020 16:18

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Mart'ta Kırım'a gideceğini açıkladı. 

Kremlin’in Rus basınına ulaştırdığı açıklamada, Putin’in yarın Kırım’da iki günlük bir ziyarete başlayacağı belirtildi. Açıklamada “Devlet Başkanı Sivastopol’de Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşme gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Putin, yarımada ile Rusya anakarasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü’nün inşasında görev alanlara devlet nişanı verecek. Rus lider ayrıca Kırım Başbakanı Sergey Aksenov ve Sivastopol’ün geçici Valisi Mihail Razvojayev ile bir araya gelecek.

Putin'in ziyareti Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yıldönümüne denk geliyor. 

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