Kremlin: Putin ve Biden, NATO'nun genişlemesini konuşacak

T24 Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile yapacağı görüşmede NATO'nun genişlemesi üzerine konuşacağını ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Cenevre'de varılan fikir birliklerini hayata geçirmesi için neler yapıldığı; neyin tam anlamıyla uygulandığı ve neye daha çok odaklanılması gerektiği konuşulacak" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin "acınacak halde" olduğunu belirten Peskov, kararların hayata geçirilmesinin bu noktada önemli olduğunu vurguladı.

Peskov, Ukrayna'daki gerilimin ve "NATO'nun Rusya'nın sınırlarına doğru genişleme planlarının" de ele alınacağını ifade etti.

Biden ve Putin, 7 Aralık'ta video bağlantı ile görüşecek.

Washington ve Kiev, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarına asker yığınağı yaptığını ve ülkeyi işgale hazırlandığını iddia ediyor. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın ocak ayı sonunda işgale hazır olabileceğini ifade etti.