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Dünya

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi için farklı tarihler konuşuluyor ancak henüz belirlenmedi

"İki lider, Şubat sonu ve diğer tarihler de dahil olası seçenekleri konuştu"

03 Şubat 2022 13:35

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus liderin Türkiye ziyaretine ilişkin şubat ayı sonu da dahil farklı tarihleri konuştuğunu ancak henüz kesin tarihin belirlenmediğini söyledi.
 
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin soruları karşısında "İki lider, Şubat sonu ve diğer tarihler de dahil olası seçenekleri konuştu. Esasen her iki taraf da, salgın durumu ve liderlerin programları izin verir vermez bunun gerçekleşmesine ilgi gösteriyor. Henüz kesin bir tarih yok. Bunun mümkün olduğu kadar erken gerçekleşeceğini umuyoruz" yanıtını verdi.
 
Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Putin'in Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğini bildirdiğini açıklamıştı.
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