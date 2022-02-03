Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi için farklı tarihler konuşuluyor ancak henüz belirlenmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus liderin Türkiye ziyaretine ilişkin şubat ayı sonu da dahil farklı tarihleri konuştuğunu ancak henüz kesin tarihin belirlenmediğini söyledi.