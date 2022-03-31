Kremlin: Putin'e Ukrayna'daki savaş hakkında yanlış bilgi verildiği iddiaları gerçek değil

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Kremlin, ABD ve Britanya istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarının alacakları tepkiden korktukları için Rus lideri Ukrayna'daki savaşla ilgili yanlış yönlendirdikleri iddialarını yalanladı.

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, ''Bu açıkalama ne dışişleri bakanlıklarının ne de Pentagon'un Kremlin'in içinde ne olduğundan bilgileri olmadığını gösteriyor'' dedi.

Peskov, ''Devlet Başkanı Putin'i anlamıyorlar; karar verme mekanizmasını ve çalışma stilimizi anlamıyorlar'' diye konuştu.

''Açıklamaların endişe yarattığını'' belirten Peskov, ''Tarafların birbirini anlamaması hatalı karara sebep olur. Acele kararların ise çok kötü sonuçları olur'' dedi.

ABD ve Britanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çevresindekiler tarafından Rusya ordusunun sahadaki performası ve yaptırımların ülkeyi ne kadar etkilediği konusunda yanlış bilgiler verildiğini iddia etti.

Britanya'nın istihbarat servislerinden Hükûmet İletişim Merkezi (GCHQ), Ukrayna'da Rus askerlerin kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve yanlışlıkla kendi uçaklarından birini düşürdüğünü belirtti. GCHQ, yeni istihbarata göre Rus askerler arasında moralin düşük olduğunu ve emirleri uygulamayı reddettiklerini aktardı.