Kremlin: Putin doğrudan görüşmeleri özlüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , yeni tip Koronavirüs'le ilgili alınan tedbirlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’ in doğrudan görüşmeleri özlediğini, ancak son günlerde programının çok daha yoğun olduğunu söyledi.

Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, Putin’in yolculuk yapmayı ve doğrudan görüşmeleri özlediğini söyledi. Putin için insanlarla görüşmenin devlet başkanlığı görevinin önceliklerinden olduğunu belirten Peskov, Koronavirüs nedeniyle doğrudan görüşme yapamamanın yoğun programını etkilemediğini belirtti.

Peskov, Putin’in Koronavirüs taşıyan hastaların bulunduğu ve başhekiminde Koronavirüs tespit edilen hastaneyi ziyaret etmesi konusundaki eleştirilerle ilgili de konuştu.

Peskov, “Putin her zaman, bir kriz döneminde, olağanüstü durumda sistemin doğru işleyip işlemediğini içeriden görüp emin olmanın gerekli olduğunu düşünüyor. Bu umursamazlık ya da maceracılık değil, bu Putin tarzı çalışma. Bu, devlet başkanının gerçekte neler olup bittiğine ikna olmak için istediği bir şey. Zira ne kadar detaylı olursa olsun hiçbir rapor gerçek tabloyu gözler önüne seremez, bu zorlu durum içinde bulunan insanlara destek hissini veremez” ifadelerini kullandı.