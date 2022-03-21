Kremlin: Petrol ambargosu herkesi vurur

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Kremlin, Rusya'dan petrol alınmasının yasaklanmasının tüm tarafları etkileyeceğini ifade etti.

Aralarında Baltık ülkeleri de bulunan bazı AB üyeleri, Rus petrolü ve doğal gazına ithalat yasağı getirilmesini talep etmiş; Almanya Rusya'dan enerji ithalatının tamamen durdurulmasına karşı çıkmıştı. AB üye ülkelerinin dışişleri bakanları konuyu bugün görüşecek.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Bir petrol ambargosu herkesi vurur" dedi.

Peskov, "Böyle bir ambargonun dünya enerji piyasasına vurduğu darbe büyük olur. Avrupa'nın enerji dengesinde de ciddi anlamda olumsuz etkileri olur" diye konuştu.

ABD, bu ay Rus petrol ve doğal gazına yasak getirirken; Britanya da yıl sonuna kadar kullanmayı bırakacağını açıkladı.