Kremlin: NATO'nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme yapacağız

NATO'nun bir işbirliği ve etkileşim aracı olmadığını kaydeden Peskov, "Bu, tamamen Rusya karşıtlığıyla ilgilenen bir blok. Biz onu böyle algılıyoruz ve bu algımız, bloğun eylemleriyle çok açık şekilde doğrulanıyor" ifadelerini kullandı.