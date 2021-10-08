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Dünya

Kremlin: NATO'nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme yapacağız

"Bu, tamamen Rusya karşıtlığıyla ilgilenen bir blok"

08 Ekim 2021 16:42

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın NATO'nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ulusal çıkarlarına göre misilleme önlemleri alacağını vurguladı.
 
Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, "Şu anda işbirliğinden konuşamayız, işbirliği kesinlikle yok. NATO'lu muhataplarımız diyalog imkanlarını yok ediyor. Elbette çıkarlarımıza en uygun olacak şekilde misilleme önlemleri oluşturacağız ve uygulayacağız" dedi.
 
NATO'nun bir işbirliği ve etkileşim aracı olmadığını kaydeden Peskov, "Bu, tamamen Rusya karşıtlığıyla ilgilenen bir blok. Biz onu böyle algılıyoruz ve bu algımız, bloğun eylemleriyle çok açık şekilde doğrulanıyor" ifadelerini kullandı.

Kommersant: Rusya, NATO temsilciliğini kapatabilir

Bu arada Kommersant gazetesi, Rusya'nın İttifak'ın eylemlerine cevaben NATO temsilciliğini kapatabileceğini yazdı.
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