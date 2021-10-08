Kremlin: NATO'nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme yapacağız

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, "Şu anda işbirliğinden konuşamayız, işbirliği kesinlikle yok. NATO'lu muhataplarımız diyalog imkanlarını yok ediyor. Elbette çıkarlarımıza en uygun olacak şekilde misilleme önlemleri oluşturacağız ve uygulayacağız" dedi.
NATO'nun bir işbirliği ve etkileşim aracı olmadığını kaydeden Peskov, "Bu, tamamen Rusya karşıtlığıyla ilgilenen bir blok. Biz onu böyle algılıyoruz ve bu algımız, bloğun eylemleriyle çok açık şekilde doğrulanıyor" ifadelerini kullandı.
Kommersant: Rusya, NATO temsilciliğini kapatabilir
Bu arada Kommersant gazetesi, Rusya'nın İttifak'ın eylemlerine cevaben NATO temsilciliğini kapatabileceğini yazdı.