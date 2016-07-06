Kremlin: İstanbul saldırıları önlenebilirdi



Kremlin, eğer Türk ve Avrupalı yetkililer geçen yıllarda Rusya'nın verdiği bilgileri dikkate alsalardı, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıların önlenebileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın Türkiye ve Avrupa'daki yetkilileri birçok farklı Avrupa ülkesinde saklanan şüphelilere dair bilgilendirdikleri belirtildi. Kremlin sözcüsü, şüphelilere dair verdikleri bilgilere karşılık yeterli ilgi ya da herhangi bir tepki gösterilmediğini ifade etti. Sözcü, İstanbul Havalimanı'ndaki saldırıların da böylesi bir göz ardı etmenin sonucu olabileceğine dikkat çekti.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3 canlı bomba kendisini havaya uçurdu. Saldırılarda 45 insan yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı arasında 49 kişinin tedavileri sürüyor. Ankara, saldırılarda tüm bulguların IŞİD'i gösterdiğini açıklamıştı.