Kremlin, Erdoğan'ın Rusya ziyaretini doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Rusya'ya gideceğini doğruladı.

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın bir sonraki görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Görüşmenin hazırlıkları yapılıyor. Putin ve Erdoğan'ın gerçekleştireceği temasın hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.

Sputnik’in haberine göre Peskov, "Bu temas hayli yakın bir zamanda gerçekleşecek. Bu, iki liderin düzenli olarak gerçekleştirdikleri çalışma temaslarından biri olacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin tarihi 13 Kasım olarak açıklanmıştı. İki lider son olarak 28 Eylül'de Ankara'da bir araya gelmişti.