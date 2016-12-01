Kremlin: Erdoğan Esad ile ilgili sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye lideri Beşar Esad ile ilgili sözlerine açıklık getirdiği açıklandı.

RIA haber ajansına konuşan Putin'in danışmanı Yuri Uşakov, dün yapılan telefon görüşmesinde Erdoğan'ın Putin'e Türkiye'nin Suriye'ye Esad'ın "hükümdarlığına son vermek için girdiği" yönündeki sözlerine açıklama getirdiğini söyledi ancak bu açıklamanın ne olduğunun detaylarına girmedi.

Erdoğan önceki gün yaptığı konuşmada sarf ettiği "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" sözleri Rusya'nın tepkisini çekmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Suriye'de rejim değişikliği ısrarından kaygı duyduğunu belirtirken, Kremlin de bu sözlere ilişkin Ankara'dan açıklama istemişti.

Putin ile Erdoğan bu hafta içerisinde iki kez telefonda görüştü. Görüşmelerde, Suriye'deki son durum ve Esad yönetiminin Halep'teki kazanımlarının ardından ortaya çıkan yeni tablo ele alındı.