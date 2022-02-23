Kremlin duyurdu: Erdoğan ve Putin, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirecek

Afrika dönüşünde gazetecilere konuşan Erdoğan, Rusya - Ukrayna gerilimine ilişkin olarak, "İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Rusya ile gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. ‘Ukrayna’dan vazgeç’ deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim" açıklamasını yaptı

Ankara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanıma kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.