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Dünya

Kremlin duyurdu: Erdoğan ve Putin, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirecek

23 Şubat 2022 15:04

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Sputnik'e konuşan Peskov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi yapmasının planlandığını doğruladı. Sözcü, ilgili soruya, "Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru" yanıtını verdi.
 
Afrika dönüşünde gazetecilere konuşan Erdoğan, Rusya - Ukrayna gerilimine ilişkin olarak, "İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Rusya ile gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. ‘Ukrayna’dan vazgeç’ deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim" açıklamasını yaptı
 
Ankara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanıma kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.
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